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Европол объявил, что рост числа жертв массированной хакерской атаки вредоносной программой WannaCrypt в Европе приостановился. Соответствующее заявление представитель полицейской организации Европейского Союза сделал в понедельник, 15 мая, в Гааге.

«Очевидно, что количество пострадавших не увеличивается. Ситуация в Европе, как кажется, стабилизировалась. Это - успех», - отметил он, сообщает DW.

Сотрудник Европола увязал эту тенденцию с тем, что владельцы компьютеров и системные администраторы, по всей видимости, наконец, выполнили «свое домашнее задание» и установили программные обновления, позволяющие защититься от вредоносной программы WannaCrypt.

Между тем в полицейской службе ЕС считают, что пока рано утверждать, кто стоит за атакой. «Мы работаем над тем, чтобы создать инструмент, который позволит» вычислить преступников, использующих вредоносную программу, заверил сотрудник Европола.

Напомним, 12 мая программа-вымогатель WannaCrypt  заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. WannaCrypt шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Хакеры предлагают расшифровать файлы за определенную сумму в биткойнах.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt. 
ForUm

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