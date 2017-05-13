В результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру. Об этом сообщил один из специалистов по кибербезопасности антивирусной компании Avast Якуб Кроустек.

«Мы наблюдали массовое распространения вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 (WCry) сегодня, зафиксировано более чем 57000 заражений. По нашим данным, вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань, но они также успешно заразили крупные учреждения, такие как больницы в Англии и испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica», - сообщил Кроустек, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что вирус изменяет расширение уязвимых файлов на .WNCRY, поэтому зараженный файл будет выглядеть, например: имя_файла.jpg.WNCRY, например.

В Avast подтвердили, что вымогатели требуют выкуп в размере 300 долларов биткоинами.

По данным российских СМИ, в стране вирус атаковал компьютеры сотрудников «Мегафона», министерства внутренних дел и Следственного комитета России в нескольких регионах. Официально в МВД России отрицают информацию о заражении. Кроме того, появлялись сообщения об атаках на «Связной» и «Билайн».