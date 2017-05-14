Большинство информационных систем государственных учреждений Украины благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt, сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство заражений произошло из-за открытия вредоносных вложений (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих структур и государственных учреждений.

«В результате оперативно принятых мер и благодаря заблаговременному предупреждению о массовой рассылке этого шифровальщика и предоставлению необходимых рекомендаций удалось избежать большинства случаев инфицирования информационных систем государственного сектора», – отметили в ведомстве.

В Госспецсвязи подчеркнули, что атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов WannaCrypt, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов.

Напомним, в результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру. Вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань.