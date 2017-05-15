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В г. Коломыя Ивано-Франковской области обрушилась стена учебного корпуса Коломыйского экономико-правового колледжа.

Как сообщает сайт телеканала НТК, инцидент произошел сегодня в полдень.

Очевидцы и представители ГосЧС отмечают, что пострадавших нет.

По данным телеканала, работники колледжа заметили, что на стене разрушается пенопласт, услышали треск. Включили сирену и срочно эвакуировали учеников и персонал.

На данный момент причина обрушения здания неизвестна. Для ее выяснения на месте будет работать специальная комиссия и спасатели.
ForUm

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