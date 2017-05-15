Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одного из приоритетных задач - подписанием Соглашения о зоне свободной торговли до конца года. Об этом отметили премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Беньямин Нетаньяху во время совместного общения с журналистами, сообщили ForUm’у в департаменте информации коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.

В начале двусторонней встречи Гройсман отметил положительные тенденции роста торговли между странами, чему в частности способствует активизация работы совместной межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также значительный прогресс в переговорном процессе по проекту Соглашения о зоне свободной торговли, которого удалось достичь в этом году переговорным группам обоих государств.

«Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами», - отметил глава украинского правительства и выразил надежду на завершение соответствующих переговоров до конца 2017 года.

Он также призвал израильскую сторону дополнительно рассмотреть возможность либерализации доступа на израильский рынок продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции.

В свою очередь Нетаньяху подчеркнул, что Израиль заинтересован в ускорении переговоров по созданию зоны свободной торговли с Украиной. «Мы хотим ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли, развивать коммерцию, торговлю, туризм, экономические обмены между нашими странами», - сказал он.

Напомним, создание зоны свободной торговли с Израилем является одним из приоритетов Министерства по экономическому развитию и торговле на 2017 год.