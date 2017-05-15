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63 жителя Донецкой области задекларировали доходы за прошлый год свыше миллиона гривен. Об этом сообщает облуправление Государственной фискальной службы.

Общая сумма их прошлогоднего задекларированного дохода составляет более 568 млн гривен.

Всего по итогам декларационной кампании в фискальные органы гражданами Донецкой области подано 18792 декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год. Общая сумма задекларированных доходов составила более 1 млрд гривен. В бюджет по результатам декларирования поступит 40,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 5,9 млн грн военного сбора.

«Это соответственно на 52% и на 28% больше показателей прошлого года», - отметили в ведомстве.

Напомним, за прошлый год в Украине 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, по сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 25% или на 1180 человек. 
ForUm

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