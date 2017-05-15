После того как на минувшей неделе Совет Европы дала Киеву окончательное добро для введения безвизового режима, украинцы массово ринулись оформлять биометрические загранпаспорта. Ажиотаж понятен, ведь ворота на свободный въезд в евространы распахнутся уже 11 июня. «Сегодня» выяснила, сколько времени занимает оформление заветной корочки и когда же спадет первый ажиотаж в паспортных сервисах.

ПО ТАЛОНАМ. Первый шаг на пути к биометрическому паспорту — назначение времени подачи документов. Изначально журналист »Сегодня» хотела получить «пропуск» через систему электронной очереди на сайте Госмиграционной службы, но попытки оказались неудачными, поскольку программа сообщала, что свободных мест нет. Опытные пользователи говорят, что лучше всего «окошко» в онлайне искать ровно в полночь, ведь в это время система очередности обновляется, а онлайн можно бронировать только на две недели вперед. Но стопроцентной гарантии все равно нет — слишком много сейчас желающих. Поэтому мы решили ехать за талоном лично и отправились в паспортный сервис ГП «Документ» в Шевченковском районе столицы. Однако, подъехав в центр в полдесятого утра, мы обнаружили, что таких «охотников за паспортами» хватает. В очереди перед нами было не меньше 40 человек, а охранники пропускали в помещение по 10 человек. Внутри сотрудники проверяли наличие необходимых документов для оформления пластикового заграна — оригиналы внутреннего паспорта, идентификационного кода и действующих загранпаспортов. После был выдан талончик с номером 235. Получение талона заняло не более 15 минут. Казалось, теперь дело пойдет, но... «Приезжайте сдавать документы часа через три, — посоветовала сотрудница сервиса, выдавая талон. — Сумасшедший наплыв желающих, а на прием документов работает только восемь окошек, удается обслуживать по 30—50 человек в час». По ее словам, хотя весь процесс оформления документов занимает всего 20 минут, но из-за живой очереди подающему приходится тратить по факту почти весь день.

ОЧЕРЕДЬ. Вернувшись после обеда, пришлось прождать еще пару часов. В помещении, так же, как и мы, своей очереди ожидала еще пара сотен человек, пара десятков взрослых были с детьми дошкольного возраста. Хорошо, что в паспортном сервисе достаточно кресел для посетителей. Еще один плюс — наличие оборудованного туалета и киосков с напитками. Но долго находиться в помещении все равно сложно, поскольку было довольно душно. Но народ не унывал: кто-то смотрел фильмы на планшете, некоторые по телефону рассказывали кому-то о том, что «очереди сумасшедшие — все встречи пришлось отменить». Но по большей части охотники за паспортами обсуждали грядущий безвиз. «Решил сделать сейчас, а то нужно ехать в Италию в июле, не хочется бегать потом по визовым центрам», — рассказывает соседу по очереди мужчина деловой внешности. Сосед понимающе кивает и говорит, что у него биометрический паспорт есть, но пришел оформить для детей, чтобы не было мороки перед отпуском в августе.

Около двух часов дня подошла наконец и очередь журналиста «Сегодня». У окошка сотрудница вежливо попросила предъявить документы, заполнить анкету и заявление, проверить, правильно ли указаны данные. После этого нужно оплатить услуги сервиса через терминал. Это оказалось несложно, поскольку консультанты при необходимости помогают посетителям. Но это был не финал, ведь еще требовалось выстоять очередь в другое окошко, где сотрудники фотографируют человека на документы, снимают отпечатки пальцев, просят сделать цифровую подпись. Сама процедура может занимать около пяти минут, с детьми — дольше, но вот ожидание заняло почти два часа. Чтобы ускорить процессы, сотрудники еще в очереди забирали у посетителей пакеты документов и отдавали их на сканирование. В итоге у нас подача документов на получение биозагранпаспорта заняла 6 часов 40 минут! Мы решили оформлять загранпаспорт за семь рабочих дней — удовольствие обошлось в 1210,32 грн (услуги предприятия — 400 грн, админуслуга, бланк и его персонификация — 810 грн). Несрочно, за 20 дней, стоит 957,32 грн.

Стоит отметить, что весь день наплыв желающих оформить биозагран не стихал. Сотрудники вежливо консультировали и советовали брать на работе выходной и приходить в первой половине дня, так как пропускная способность отделения на ул. Шевченко, 27 — до 450 человек. Посетители трактовали эти рекомендации по-своему, готовясь занимать живую очередь за талончиком в 6—7 утра, чтобы точно получить пропускной. Слыша это, сотрудники успокаивали людей: через месяц безвизовая лихорадка спадет.

Напомним также, что загранпаспорт можно оформить в любом районном миграционном отделении в своем городе. Там услуга стоит 557,32 грн за 20 дней или 810,32 грн за 7 дней.

Бот поможет с местом в очереди

В Украине появился Telegram-бот iGov, который помогает людям найти «окошко» в электронной очереди Госмиграционной службы. Эта программа каждые три минуты проверяет наличие свободных мест в е-очередях в отделениях ГМС, работающих в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Миргороде, Тернополе, Хмельницком. Причем робот может искать окно, ориентируясь на время и адрес. «Есть официальный алгоритм, по которому новые места в очереди появляются в 7:00 и 00:00, но иногда место может освободиться и в любое другое время», — отмечает создатель бота киевлянин Антон Библя.

Коновалова Христина, «Сегодня»