КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.

В сообщении уточняется, что в ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран, говорится в сообщении. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км, сообщает Би-би-си.

Южнокорейское агентство Ренхап уточняет со ссылкой на телевидение КНДР, что запущенная ракета называется «Хвасон-12».

Напомним, об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока.

В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.