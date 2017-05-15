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По инициативе Польши в рамках ее председательства в Вышеградской группе в Брюсселе в понедельник будет проведено завтрак в формате «Группа друзей Украины» с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина, высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел стран ЕС. На встрече будет обсуждена ситуация в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.

Среди главных тем заседания Совета министров иностранных дел также будут внедрение глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, направленной на «правильную подготовку быстрого реагирования на угрозы и вызовы безопасности», сообщает УНИАН.

Темой переговоров в понедельник будут перспективы сотрудничества ЕС с восточными партнерами в контексте запланированного на 24 декабря саммита «Восточное партнерство», который пройдет в Брюсселе.

Министры обсудят, в частности, вопросы укрепления устойчивости к угрозам восточным партнерам, реформы государственного управления, развитие транспортных и энергетических сетей, связывающих регион Восточной Европы со странами ЕС, а также процесс дальнейшей либерализации визового режима и развитие предпринимательства.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что 15 мая в бельгийском Брюсселе состоится неформальная встреча глав МИД стран Европейского Союза и Украины. 
ForUm

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