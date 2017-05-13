также в разделеМир
В Турции перевернулся туристический автобус, погибли 20 человек 34
Макрон в первый рабочий день поедет к Меркель 44
CNN: Самолет Трампа мог взорваться в воздухе 139
Стали известны подробности двойного взрыва в Риме 122
РФ назвала «приветствием» сближение своего истребителя с самолетом США 93
В центре Рима прогремел взрыв 65
Трамп заявил, что не находится под следствием у ФБР 25
Встретиться с Лавровым Трампа попросил Путин 46
Киселев объяснил, почему у него разбито лицо 420
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона 87
Российского блогера осудили за ловлю покемонов в церкви 46
Сенат США потребовал от экс-советника Трампа документы о связях с РФ 53
Макрона официально объявили президентом Франции 52
Лавров назвал дату встречи Путина и Трампа 109
Умер музыкант и диджей Роберт Майлз 67
Новый президент Южной Кореи вступил в должность 32
Трамп примет Лаврова в Белом доме 74
Трамп неожиданно уволил главу ФБР 57

Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Об этом сообщает «ЕвроПравда» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что с инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

«Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в измене «людям, которые за него голосовали» и которые ему помогали.

Напомним, в результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру. Вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года