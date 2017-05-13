Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Об этом сообщает «ЕвроПравда» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что с инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

«Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в измене «людям, которые за него голосовали» и которые ему помогали.

Напомним, в результате масштабной хакерской атаки вирус-вымогатель WanaCrpytor 2.0 поразил более 57 тыс. компьютеров по всему миру. Вымогатели в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань.