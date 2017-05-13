Европейский Союз принял решение о выплате первого фиксированного транша бюджетной поддержки в размере 10 миллионов евро в рамках программы ЕС «Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине», сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По данным Кабмина, европейские партнеры отметили, что высоко ценят усилия правительства по реформированию государственного управления и отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений. Об этом свидетельствуют шаги правительства, направленные на выполнение Стратегии РГУ (реформы государственного управления), а также концепции реорганизации министерств и обновления кадров на основе концепции внедрения должностей специалистов по вопросам реформ.

«Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Будем работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными. Мы должны отвечать на вызовы и развивать успешное государство», – отметил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

«Поддержка наших европейских партнеров - это подтверждение того, что мы на правильном пути относительно изменений в системе государственного управления. Мы должны успешно внедрить одну из важнейших для Украины реформ», - подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины в рамках продолжения реформы системы государственного управления и перезагрузки работы органов центральной и местной власти планирует осенью объявить масштабное кадровое предложение и привлечь тысячи молодых специалистов к работе в правительство и девять министерств.