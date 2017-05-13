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Вчера, 12 мая, в селе Березовка Тисменицкого района Ивано-Франковской области в результате пожара погибли женщина и двое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, сообщение о пожаре жилого дома поступило в Службу спасения «101» в 18:35.

«В 18:51 спасатели прибыли к месту происшествия. Еще до прибытия сотрудников пожарно-спасательной службы местные жители вынесли на свежий воздух 35-летнюю женщину и двух трехлетних детей. Все трое - без признаков жизни. Кроме того, на пожаре травмировался 33-летний мужчина», – говорится в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что в 19:04 пожар был локализован, а в 19:10 - ликвидирован.
ForUm

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