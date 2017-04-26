Кабинет Министров Украины в рамках продолжения реформы системы государственного управления и перезагрузки работы органов центральной и местной власти планирует осенью объявить масштабное кадровое предложение и привлечь тысячи молодых специалистов к работе в правительство и девять министерств. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства, сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы начинаем масштабную программу - я считаю, что этот шаг является достаточно революционным для украинского правительства - масштабная, системная реформа министерств украинского правительства, - отметил премьер-министр. - Девять министерств, в первую очередь, будут реформированы, фактически перезагружены для того, чтобы полностью быть способными профессионально и качественно выполнять поставленные задачи».

Глава правительства подчеркнул, что мотивационная составляющая, в частности вопросы конкурентной заработной платы будут решены как за счет бюджета, так и за счет помощи европейских партнеров. «Это самое масштабное предложение. Мы хотим получить качественные профессиональные кадры для продолжения реформ», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что обновление кадрового состава власти позволит перейти от советской системы управления государством к современной европейской модели на всех уровнях.

«Важно, чтобы государственная служба была профессиональной и адекватной с точки зрения и качества своей работы, и восприятие реального состояния дел для того, чтобы нарабатывать необходимые решения, которые могут ложиться в основу формирования сильного украинского государства», - подчеркнул Глава правительства.