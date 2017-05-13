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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-/B со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Национальный рейтинг страны определен на уровне uaВВВ-. Агентство указывает, что подтверждение рейтингов отражает улучшение макроэкономических показателей Украины и существенный прогресс, достигнутый в реформировании финансового и энергетического секторов с одной стороны, а с другой - риски, обусловленные значительными выплатами основной суммы долга и процентов по обязательствам.

S&P прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 1,9%, в 2018 г.- на 2,8%, в 2019 г. - на 3%, в 2020 г. - на 3,2%, сообщает LIGA.net.

По мнению агентства, основным негативным фактором станут крупные выплаты госдолга и процентов по нему в размере более $20 млрд в 2017-2020 гг., что составляет около 21% ВВП в 2017 г. S&P ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 г. ($2,6 млрд) и в 2018 г. ($3,9 млрд).

Позитивным фактором S&P считает возобновление экономического роста в стране в 2016 г. после спада в 2015 г. Так, рост ВВП составил 2,3%, что было обусловлено притоком инвестиций и хорошим урожаем.

Напомним, в конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-», прогноз  стабильный.

 
ForUm

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