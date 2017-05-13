Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя мэра Харькова Татьяны Овинниковой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Дело расхищения 650 га земли руководителями Харьковского горсовета шаг за шагом движется вверх. Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы Харькова Овинниковой с возможностью залога в 30 млн грн. Продолжение следует», – написал он.

Напомним, 24 марта Генеральная прокуратура сообщила Овинниковой о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении властью.

По данным следствия, чиновница, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей - приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, регламента городского совета и других нормативно-правовых актов, на протяжении 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования в постоянных комиссиях и в подчиненных их структурных подразделениях исполнительного комитета, согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.