Президент Петр Порошенко напомнил, что Украина очень долго шла к решению о введении Европейским Союзом безвизового режима, выполнив 144 пункта Плана. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей. Именно так, по-философски, мы должны это воспринимать. Это выход из более чем 300-летней истории, которая началась с Переяславской рады, и сегодня Украина возвращается домой», - сказал Порошенко.

Президент добавил, что Украина завоевала четыре свободы – движение товаров, капиталов, услуг и людей.

«Мы должны вернуть украинцам свою историю. Именно поэтому так важно сегодняшнее решение, которое принял Европейский Союз, и завершен долгий процесс. Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», - сказал он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что предоставление безвизового режима ЕС важно для политики деоккупации Крыма и Донбасса, поскольку создает дополнительную мотивацию вернуться для жителей оккупированных украинских территорий.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.