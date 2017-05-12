также в разделеПолитика
Порошенко уличили в неправдивом заявлении по безвизу 22
Порошенко: Украинцы смогут ездить в 35 стран, связанных с ЕС соглашениями о безвизе 16
Давайте жить дружно: Трамп призвал Украину и РФ помириться 105
Геращенко напомнила о долге Украины перед ЕС по безвизу 112
Трамп хочет сотрудничать с Киевом по урегулированию конфликта на Донбассе 138
В РФ отреагировали на безвиз Украины с ЕС: это морковка на веревочке 2004
Артеменко просит суд вернуть ему гражданство 36
В Кремле ответили Трампу: Нет места для вольных трактовок «Минска» 269
Европейские дипломаты поздравили украинцев с безвизом 59
Гройсман о доведении ОПЗ до банкротства: Это заговор 166
Расмуссен: Некоторые украинские реформы сложно воплотить даже на Западе 58
Гройсман: Отмена виз с ЕС – это восстановление справедливости 38
Порошенко задекларировал доходы от вкладов в своем банке 43
Гройсман о стычках в Днипре: Эта «титушня» должна сидеть за решеткой 73
Чалый: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины 51
Лавров заявил, что не говорил с Трампом о санкциях 34
ЕС окончательно одобрил безвиз для Украины 166
Трамп: Россия ответственна за полное выполнение «Минска» 181

Президент Петр Порошенко напомнил, что Украина очень долго шла к решению о введении Европейским Союзом безвизового режима, выполнив 144 пункта Плана. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей. Именно так, по-философски, мы должны это воспринимать. Это выход из более чем 300-летней истории, которая началась с Переяславской рады, и сегодня Украина возвращается домой», - сказал Порошенко.

Президент добавил, что Украина завоевала четыре свободы – движение товаров, капиталов, услуг и людей.

«Мы должны вернуть украинцам свою историю. Именно поэтому так важно сегодняшнее решение, которое принял Европейский Союз, и завершен долгий процесс. Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», - сказал он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что предоставление безвизового режима ЕС важно для политики деоккупации Крыма и Донбасса, поскольку создает дополнительную мотивацию вернуться для жителей оккупированных украинских территорий.

Напомним, 11 мая  Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

841
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года