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Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к миру, опубликовав в Twitter пост с хэштегом «LetsMakePeace».

Трамп сообщил о встречах с главами МИД двух стран Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым, опубликовав соответствующие фото.

 


 

«Вчера, в один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!» -  написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В то же время Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.
ForUm

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