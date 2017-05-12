Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к миру, опубликовав в Twitter пост с хэштегом «LetsMakePeace».



Трамп сообщил о встречах с главами МИД двух стран Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым, опубликовав соответствующие фото.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.





«Вчера, в один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!» - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В то же время Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.