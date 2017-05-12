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В военную прокуратуру направлены материалы относительно военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Т. Гапьяка по статье 430 УК (Добровольная сдача в плен). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

11 мая в сети Интернет были размещены видеоматериалы допроса неопределенными лицами военнослужащего Гапьяка.

«По предварительной информации установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта этого года. По данному факту было проведено служебное расследование, а также отправлено сообщение в военную прокуратуру и в Военную службу правопорядка», - сообщили в штабе.

После изучения инцидента и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания «сержант» согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил Украины.

Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК – (Добровольная сдача в плен).
ForUm

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