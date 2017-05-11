Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол отметил, что США отмечают успехи Украины в эти сложные времена и поэтому рассматриваются возможности продолжения финансовой поддержки Украины на 2018 год.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В ходе беседы стороны также затронули вопрос противостояния российской агрессии, ситуации на Донбассе, и согласились с необходимостью совместно противодействовать кибератакам и сохранять режим санкций против Российской Федерации, пока агрессия против Украины не будет прекращена.

«От имени США хочу заверить в сильной поддержке Украины в этой борьбе. Это борьба не только за одну страну, а за свободу. То, что происходит в Украине, влияет на весь мир, - отметил Маккол. – Вы имеете нашу полную поддержку».

Напомним, Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год.