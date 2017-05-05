После нескольких недель политических переговоров и достижения компромиссов Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета остается только президенту Трампу поставить свою подпись, сообщает Укринформ.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный «шатдаун».

Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Среди прочего, в документе также определяется выделение не менее $560,465 млн на поддержку Украины.

Напомним, ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, подтверждающий намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%.

В то же время посольство Украины в США заявило, что информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий.