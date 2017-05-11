В апреле потребительская инфляция замедлилась и составила 12,2%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики.
Отмечается, что в месячном исчислении рост индекса потребительских цен составил 0,9%.
«Стремительное замедление годовой инфляции в апреле было ожидаемым и произошло прежде всего в результате исчерпания влияния ряда административных факторов. В частности, в апреле 2016 произошел существенный рост тарифов на природный газ, что повлияло на базу сравнения текущего года», – гвоорится в сообщении.
По данным регулятора, фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете (апрель 2017), предусматривающей замедление роста ИПЦ до 9,1% на конец 2017 года. Это прежде всего объясняется слабым, чем ожидалось, давлением фундаментальных факторов.
Напомним, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1% с 14,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.
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