В апреле потребительская инфляция замедлилась и составила 12,2%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики.

Отмечается, что в месячном исчислении рост индекса потребительских цен составил 0,9%.

«Стремительное замедление годовой инфляции в апреле было ожидаемым и произошло прежде всего в результате исчерпания влияния ряда административных факторов. В частности, в апреле 2016 произошел существенный рост тарифов на природный газ, что повлияло на базу сравнения текущего года», – гвоорится в сообщении.

По данным регулятора, фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете (апрель 2017), предусматривающей замедление роста ИПЦ до 9,1% на конец 2017 года. Это прежде всего объясняется слабым, чем ожидалось, давлением фундаментальных факторов.

Напомним, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1% с 14,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.