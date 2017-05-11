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У Государственной пограничной службы не было оснований не пускать в Украину болгарского певца Кристиана Костова, поскольку он не нарушал правила пересечения границы Украины. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Совместно с СБУ еще работаем и изучаем все обстоятельства. Но на данный момент могу сказать следующее. Во-первых, мы действуем только в рамках компетенции, на момент, когда он въезжал (в Украину. – Ред.) в мае у нас не было информации, а также поручений от других правоохранителей, которые бы указывали, что он, возможно, нарушал законодательство Украины», - сказал Слободян, сообщает УНИАН.

Во-вторых, по его словам, на момент, когда певец, возможно, посещал оккупированный полуостров, он был еще несовершеннолетним, то есть не мог лично принимать решения, а мог перемещаться только в сопровождении взрослых.

«А в-третьих, если верить СМИ, он посещал Крым в июне 2014 года, а законодательная норма, устанавливающая ответственность за посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска, вступила в силу лишь в ноябре 2014 года, то есть на момент его посещения Крыма законодательно это еще не было урегулировано. Закон, как известно, обратной силы не имеет», - отметил Слободян.

Напомним, в сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в «Артеке» в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года.
ForUm

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