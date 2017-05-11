Следователи Днепропетровской областной прокуратуры допрашивает народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках в Днипре 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Следователи облпрокуратуры Днепропетровщины сейчас допрашивают народного депутата от «Оппоблока» Александра Вилкула в статусе свидетеля», – отметила она.

Также, по словам Сарган, один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки.

«Кроме того, уже допрошен в качестве свидетеля представитель «Соцпартии» Иван Ступак. Проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков», – подчеркнула она.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

Следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения власти должностными лицами Главного управления Национальной полиции области во время проведения праздничных мероприятий в городе. Это уголовное производство объединено с другими производствами, зарегистрированными по фактам совершения хулиганских действий, массовых беспорядков.

Уже задержаны 7 участников столкновений в Днипре 9 мая, еще 7 находятся в розыске.