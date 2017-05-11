За время проведения «Евровидения-2017» за помощью в полицию обратились 12 иностранцев. Об этом сообщил на заседании Кабинета Министров Украины председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, к охране правопорядка в локациях проведения песенного конкурса привлечено почти 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Среди них подавляющее количество – это полицейские, а также 3,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

«В настоящее время грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением песенного конкурса, не допущено», - подчеркнул Князев.

По его словам, в настоящее время в полицию с заявлениями о незначительных имущественных преступлений обратились 12 иностранных гостей «Евровидения-2017».

«Всего за помощью в полицию обратилось 12 иностранцев. То есть 12 фактов. В основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений: 8 краж (там украли 200 грн, там – мобильный телефон, там – планшет, но большинство из них раскрыты), 2 мошенничества и 2 несчастных случая», - отметил глава Нацполиции.

Напомним, 11 мая военнослужащие 25 бригады Национальной гвардии задержали вора в «Еврогородке» на Крещатике в центре Киева.