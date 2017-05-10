Военнослужащие 25 бригады Национальной гвардии Украины во время несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции предотвратили преступление в «Еврогородке» на Крещатике в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как оказалось, у гражданина Турции, который прибыл в Украину на песенный конкурс «Евровидение - 2017» во время отдыха в одном из ресторанов неизвестный похитил $540 из внутреннего кармана куртки, которая висела на стуле. Затем грабитель выбежал из ресторана, но неподалеку от места преступления находился военный наряд. Услышав крик о помощи, гвардейцы бросились вдогонку и задержали грабителя.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств нарушителя передали следственно-оперативной группе полиции.