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Военнослужащие 25 бригады Национальной гвардии Украины во время несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции предотвратили преступление в «Еврогородке» на Крещатике в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как оказалось, у гражданина Турции, который прибыл в Украину на песенный конкурс «Евровидение - 2017» во время отдыха в одном из ресторанов неизвестный похитил $540  из внутреннего кармана куртки, которая висела на стуле. Затем грабитель выбежал из ресторана, но неподалеку от места преступления находился военный наряд. Услышав крик о помощи, гвардейцы бросились вдогонку и задержали грабителя.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств нарушителя передали следственно-оперативной группе полиции.
ForUm

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