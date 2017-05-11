Высокопоставленный помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков определяет внутреннюю политику промосковской администрации на оккупированном Донбассе и решает, кто какую должность в ней займет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих бывших лидеров сепаратистов.

«Это идет вразрез с заявлениями Кремля, отрицающего, что он диктует условия в регионе. Масштабы влияния и полномочий Владислава Суркова не указываются и не признаются Кремлем, который описывает свою роль в конфликте так, словно имеет в нем влияние, но не является действующим лицом», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что три человека, занимавшие высокие должности в сепаратистском движении на востоке Украины, подробно рассказали, как Сурков контролирует ситуацию на местах посредством специально отобранных доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему о положении дел, как он использовал помощников для организации выборов и работал над созданием структур власти, которые считаются с желаниями Москвы.

«Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно», - вспоминает один из лидеров сепаратистов Алексей Александров, который впоследствии уехал оттуда. Два других сепаратиста подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Сурков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопросы о масштабах роли Суркова в Украине. Администрация Президента Украины Петра Порошенко также отказалась от комментариев.