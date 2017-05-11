Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине, в 2016 году сократил объем инвестиций в экономику нашей страны в 1,7 раза – до 581 миллиона евро с 997 миллионов евро в 2015 году.

Об этом говорится в годовом отчете банка за 2016 год, опубликованном на его сайте, согласно которому общий объем инвестирования ЕБРР в экономику Украины кумулятивно на конец 2016 года составил 12,358 миллиарда евро, сообщает УНИАН.

«Банк оставался крупным инвестором и реформатором в Украине в период продолжающихся серьезных сложностей», - отмечается в документе.



