также в разделеЭкономика
США намерены продолжить финансовую поддержку Украины в 2018 году 12
В апреле инфляция замедлилась до 12,2% 12
ProZorro внедрят в малую приватизацию 12
Рева: Украина тратит на пенсии больше, чем на оборону 98
ФГИ оспорит решение суда о взыскании с ОПЗ в пользу Фирташа $251 миллиона 55
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 32
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в РФ 39
Экс-глава НБУ: Украинские ЗВР не принадлежат Украине 329
Гонтарева о вине в падении гривни: Не больше, чем стюардесса в авиакатастрофе 119
В Минфине назвали условие использования конфискованных денег Януковича 109
ВСУ приостановил выполнение решений по банку "Михайловский". 87
Международные резервы Украины выросли на $2 миллиарда 77
Цена на нефть Brent впервые с ноября опустилась ниже $47 30
Western Union прекращает переводы из РФ в Украину 89
В двух третях областей доходы населения меньше прожиточного минимума 96
Сенат США одобрил бюджет, предусматривающий выделение Украине $560 миллионов 67
В ЕС предварительно согласовали увеличение квот для украинского экспорта 39
МЭРТ прогнозирует инфляцию в первом полугодии на уровне 7% 79

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине, в 2016 году сократил объем инвестиций в экономику нашей страны в 1,7 раза – до 581 миллиона евро с 997 миллионов евро в 2015 году.

Об этом говорится в годовом отчете банка за 2016 год, опубликованном на его сайте, согласно которому общий объем инвестирования ЕБРР в экономику Украины кумулятивно на конец 2016 года составил 12,358 миллиарда евро, сообщает УНИАН.

«Банк оставался крупным инвестором и реформатором в Украине в период продолжающихся серьезных сложностей», - отмечается в документе.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года