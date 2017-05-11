Сегодня, 11 мая, во время выполнения боевого задания в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский сапер, еще один – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

«Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка», – сказано в сообщении.