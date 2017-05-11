Следственная группа Национальной полиции, занимающаяся раскрытием убийства журналиста Павла Шеремета, еще утром скорректировала свои действия по этому делу.

Об этом министр внутренних прав Арсен Аваков сказал журналистам после заседания правительства в четверг, сообщает Укринформ.

«Мы еще утром скорректировали следственные действия и, думаю, что в короткий срок установим достоверность некоторых фактов, которые нам показали журналисты», - сказал Аваков.

Министр признал, что некоторая информация, изложенная представителями СМИ, действительно заинтересовала правоохранителей.

В то же время руководитель МВД отметил, что не владеет информацией о том, следила ли Служба безопасности Украины за Шереметом. «Мне такой факт неизвестен. Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет», - подчеркнул Аваков.

Напомним, журналисты «Слидства.Инфо» и OCCRP в своем фильме-расследовании сообщили, что вероятного бывшего или действующего сотрудника Службы безопасности Украины заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил журналист Павел Шеремет, в ночь перед его убийством.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Игоря Устименко, которого заметили возле дома Шеремета, уволили из спецслужбы еще в 2014 году.

Как заявил, заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, следствие надлежащим образом оценит факты, представленные в фильме-расследовании убийства Шеремета.