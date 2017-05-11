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В полиции изучат фильм-расследование об убийстве Шеремета 35

Следственная группа Национальной полиции, занимающаяся раскрытием убийства журналиста Павла Шеремета, еще утром скорректировала свои действия по этому делу.

Об этом министр внутренних прав Арсен Аваков сказал журналистам после заседания правительства в четверг, сообщает Укринформ.

«Мы еще утром скорректировали следственные действия и, думаю, что в короткий срок установим достоверность некоторых фактов, которые нам показали журналисты», - сказал Аваков.

Министр признал, что некоторая информация, изложенная представителями СМИ, действительно заинтересовала правоохранителей.

В то же время руководитель МВД отметил, что не владеет информацией о том, следила ли Служба безопасности Украины за Шереметом. «Мне такой факт неизвестен. Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет», - подчеркнул Аваков.

Напомним, журналисты «Слидства.Инфо» и OCCRP в своем фильме-расследовании сообщили, что вероятного бывшего или действующего сотрудника Службы безопасности Украины заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил журналист Павел Шеремет, в ночь перед его убийством.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Игоря Устименко, которого заметили возле дома Шеремета, уволили из спецслужбы еще в 2014 году.

Как заявил, заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, следствие надлежащим образом оценит факты, представленные в фильме-расследовании убийства Шеремета.
ForUm

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