Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждались санкции, которые были введены из-за российской агрессии в Украине, сообщает УНИАН, ссылаясь на The New York Times.

Как отмечает журналист издания, Лавров рассердился из-за вопроса относительно санкций и заявил, что американские санкции против России в связи с событиями в Украине не обсуждались во время встречи.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп во время встречи с Лавровым подчеркнул ответственность Москвы за выполнение Минских соглашений.