Журналисты портала телеканала CNN составили ТОП-11 мест в Украине, где стоит побывать.

«Яркие города, древние замки, потрясающая сельская местность, разнообразие ландшафтов и приветливое отношение помогают сделать это особым местом, независимо от его проблем. Отсутствие массового туризма придает Украине очарование и подлинность, которых часто не хватает в других местах», - отмечает издание.

1. Львов является культурной столицей Украины. Великолепный старый город, славящийся красивыми узкими улицами, церквями, увлекательными музеями и атмосферой.

2. Черновцы прозвали Маленькой Веной в связи с богатым австро-венгерским архитектурным наследием. Под защитой ЮНЕСКО находится здание Черновицкого университета.

3. Киев является одним из самых известных городов Восточной Европы, среди находящихся в нем достопримечательностей присутствуют два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Киево-Печерская лавра и Софийский собор.

4. Софиевский парк в Умани – один из наиболее ярких примеров европейского садово-паркового искусства, он относится к началу ХІХ века и является уникальным природным аттракционом Украины.

5. Мукачево с замком Паланок, который ранее был одной из наиболее важных крепостей в королевстве Венгрия, является изюминкой украинского туризма.

6. Переяслав-Хмельницкий часто называют городом музеев – в нем есть как минимум 24 локации, где находится множество артефактов. Например, Музей хлеба, Музей рушника, Музей космоса и Музей украинского национального костюма. Однако наиболее впечатляет Музей народной архитектуры и сельской жизни под открытым небом. В городе Канев находится Национальный заповедник Шевченко.

7. Харьков – второй по величине город Украины, в нем находятся множество музеев и других культурных учреждений. Площадь Свободы является одной из крупнейших в Европе.

8. Чернигов – один из самых древних городов Украины, когда-то был процветающим и важным центром средневековой Киевской Руси. В городе присутствуют уникальные образцы средневековой славянской церковной архитектуры и одна из наиболее старых церквей в Украине – Преображенский собор.

9. Одесса является одним из самых крупных морских портов и торговых центров Украины с красивым историческим районом.

10. Ужгород – небольшой город, который находится на границе со Словакией, в течение последних ста лет он принадлежал пяти разным странам. Историческую принадлежность города можно увидеть по всему центральному району, где есть чешские функционалистские здания, классические венгерские особняки, православные, католические и греко-католические церкви.

11. Каменец-Подольский расположен в западной части страны и обладает одной из наиболее захватывающих крепостей в Восточной Европе, которая стоит на острове, окруженном каньоном и рекой Смотрич. Неподалеку от Каменец-Подольского находится город Хотин, который славится одноименной крепостью, считающейся одним из самых живописных и посещаемых замков Украины.