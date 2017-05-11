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Президент США Дональд Трамп считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений. Об этом он сказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает 112 Украина, ссылаясь на заявление Белого дома.

«Президент поднял вопрос Украины и выразил готовность своей администрации продолжать участвовать в урегулировании конфликта и подчеркнул ответственность России за полное осуществление Минских соглашений», - сказано в заявлении.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Они обсудили развитие ситуации на Донбассе.

 
ForUm

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