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Глава департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная заявляет, что власть Украины очищена на 98%. Об этом она заявила в интервью Немецкой волне.

«Люстрационная проверка в высших органах власти проводилась децентрализовано. Генпрокуратура, МВД, СБУ, Министерство обороны, суды, Минюст - все государственные органы и органы местного самоуправления должны самостоятельно проверить своих работников. С момента вступления в силу закона «Об очищении власти» предоставлялось 10 дней на проверку персональных дел сотрудников на соответствие критериям закона о люстрации», - отметила она.

По словам Задорожной, кто попадал под статью, тех увольняли. «Иногда люди самостоятельно писали заявления на увольнение. Затем эти госструктуры и органы самоуправления проводили еще и свои внутренние проверки. И уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98 процентов», - сказала она.

Напомним, 25 апреля стало известно, что в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины победила Анастасия Задорожная.
ForUm

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