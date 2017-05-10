Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первая встреча на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января, сообщает Би-би-си.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона в апреле.

На прошлой неделе между Трампом и Путиным состоялся, как заявили в Белом доме, »очень хороший» телефонный разговор.

Тогда среди прочего лидеры условились активизировать диалог между главами МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

10 мая Лавров должен провести переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США, где будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине.