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Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первая встреча на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января, сообщает Би-би-си.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона в апреле.

На прошлой неделе между Трампом и Путиным состоялся, как заявили в Белом доме, »очень хороший» телефонный разговор.

Тогда среди прочего лидеры условились активизировать диалог между главами МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

10 мая Лавров должен провести переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США, где будут обсуждаться конфликты в Сирии и на Украине.
ForUm

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