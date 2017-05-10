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Выступая на заседании Совета Безопасности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия окружила соседние с ней постсоветские страны «поясом нестабильности» с тем, чтобы держать их в орбите Москвы, сообщает Центр новостей ООН.

Посол считает, что ООН и ЕС не должны уклоняться от активного участия в урегулировании европейских конфликтов. 

«Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру», - сказал Ельченко на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с Европейским Союзом.

«Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования», - добавил украинский посол. 

По его словам, на территории бывшего Советского Союза ситуация иная: с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию «пояса нестабильности по периметру российских границ». «Россия успешно создает «контролируемую нестабильность» во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС»,- отметил Ельченко. 

Вместе с тем посол заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить. Он призвал ЕС и ООН проявить более активный подход к их урегулированию.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения. Он полагает, что подключение «других игроков», в том числе ООН, лишь «запутает ситуацию». 
ForUm

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