Более 40 человек задержали украинские полицейские в ходе мероприятий, проходящих по всей стране 9 мая, сообщают в МВД Украины.

Большая часть задержаний пришлась на Киев, где акции сторонников различных политических взглядов состоялись под аккомпанемент мелких столкновений демонстрантов с полицией и между собой.

Корреспонденты Би-би-си стали свидетелями беспорядков, которые то и дело вспыхивали в центре украинской столицы.

Два полка

Сотни, если не тысячи правоохранителей вышли утром во вторник на улицы Киева, чтобы предотвратить столкновения во время мероприятий 9 мая.

В том, что такие схватки вполне вероятны, можно было убедиться, просто изучив список акций, запланированных на утро этого дня в центре украинской столицы.

С одной стороны, жителей и гостей столицы призвали выходить на акцию «Бессмертный полк»: пройти в День Победы маршем памяти с фотографией деда-фронтовика.

С другой - накануне о намерении провести собственную акцию под названием «Смертный полк» - с целью «не допустить ватного шабаша в Киеве» - объявили в националистической организации ОУН.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не видят оснований для запрета «Бессмертного полка», а глава МВД Арсен Аваков пообещал, что правоохранители не потерпят ни антиукраинской символики, ни антиукраинских заявлений, и получили на этот счет очень четкие инструкции.

«Где ваши пистолеты?»

Вероятно, следуя именно этим инструкциям, действовали полицейские, на заполненной людьми площади возле станции метро «Арсенальная» - в начале марша памяти - уговаривали пожилую женщину с черно-белым портретом фронтовика в руках снять с груди георгиевскую ленту.

«Это для вашей же безопасности», - полушепотом пытались правоохранители уговаривать ее.

«Это - память о моем отце, я не буду ее снимать!» - чуть не кричала женщина.

«Бейте меня, расстреляйте меня. Где ваши пистолеты?» - восклицала она в адрес полицейских, ее окружили.

Уже через несколько минут возле них собрались зеваки: одни призывали правоохранителей едва ли не арестовать бабушку, другие - не менее упорно выражали свою солидарность с ними.

В какой-то момент мужчина лет сорока неожиданно попытался сорвать ленту с груди женщины, но его тут же оттащили в сторону полицейские.

«Так я делаю за вас вашу работу, - громко возмущался мужчина. - С такими лентами захватывали Донецк!»

Полицейские с равнодушными выражениями лиц оттащили его на несколько десятков метров и отпустили. Старушку с георгиевской лентой бережно сопроводили в другой конец площади, где уже собрались десятки людей с портретами участников Второй мировой войны в руках.

Распри

Между тем то тут, то там на площади возникали более и менее жаркие споры на политические и исторические темы.

«Да твои предки переворачиваются в гробу!» - громко отчитывала женщина с двумя гвоздиками в руках плечистого мужчину в камуфляже.

«Не рассказывай мне о войне, я сам воевал и убивал тех, кто убивал украинцев!» - тоже на повышенных тонах ответил ей тот.

Неподалеку филологическая спор - как правильно говорить, «на Украине» или все-таки «в» - как-то незаметно перешел в дискуссию на тему, кто именно из участников спора является «внуком предателей».

«Мы за мир!» - обращалась к группе мужчин в камуфляже смуглая женщина в черно-белом платье.

«Мы также за мир. За мир на могилах российско-фашистских захватчиков», - очень серьезно отвечали ей собеседники.

На противоположном от занятого участниками акции «Бессмертный полк» краю площади выстроились полтора десятка человек с красно-черными флагами УПА и плакатами, напоминающими о массовых репрессиях времен Сталина. Это, как оказалось, и была акция «Смертного полка».

«Слава Украине! Героям слава!» - время от времени скандировали они.

«Какой это День Победы. Один фашист победил другого! Сегодня грустить нужно, а не песни петь! В церковь сходить, а не с цветами разгуливать», - объясняла одна из участниц этого протеста.

Между тем колонна «Бессмертного полка» начала двигаться. Проходя мимо людей с красно-черными флагами, ее участники несогласованно закричали: «Фашизм не пройдет».

«Чемодан - вокзал - Россия!» - не остались в долгу те.

Флаг Украины

Пройдя через металлоискатели, - не самая привычный атрибут массовых акций в Украине - колонна «Бессмертного полка» вышла на улицу Лаврскую, что ведет к парку Славы и Вечному огню.

По обе стороны дороги до пункта назначения участников шествия выстроились шеренги военных с сине-желтыми флагами в руках. Впрочем, даже они не спасли участников акции от дымовых шашек, выброшенных из окна одного из домов по Лаврской - офиса ОУН, активисты которого не скрывали своего намерения сорвать демонстрацию идейных оппонентов.

Однако, отделавшись легким испугом, сотни участников акции продолжили шествие. То тут, то там раздавались фронтовые песни и возгласы «С Днем Победы!»

В первом ряду колонны шла женщина в солдатской форме советской армии. В ее руках был плакат с портретами молодогвардейцев и подписью «Их подвигу - 75».

Однако время от времени, убедившись, что объективы камер направленные на нее, участница акции доставала из-за этого транспаранта портрет Сталина с надписью «При мне их называли врагами народа, а теперь называют олигархами и элитой». Убедившись, что ее «тайный плакат» снят, она прятала его и продолжала шествие с молодогвардейцами.

Вслед за колонной «Бессмертного полка» в Парк Славы намеревались пройти участники проукраинского шествия. Их было в десятки раз меньше, часть из них несла огромный развернутый сине-желтый флаг. Однако в парк их не пускали.

«Как это может быть, что мы, граждане Украины, не можем в государственный праздник Украины войти в парк в столице Украины?» - громко возмущался кто-то из активистов.

«Да подождите немного. Эти разойдутся - и мы вас запустим», - пытался успокоить его полицейский.

Однако такой ответ явно не удовлетворял активистов, и часть из них попыталась прорваться к Вечному огню не по главной аллее, а в обход, между деревьями, через парк.

Но полиция смогла заблокировать эту попытку прорыва, а двух особо активных демонстрантов сначала положила на асфальт, а потом, под громкие крики «Позор!» повела с места событий.

«Катюша»

Пока основные силы полиции были сконцентрированы на входе в парк, полтора десятка активистов каким-то образом сумели проникнуть к Монументу Славы и, пробившись у самому его основанию, развернули над Вечным огнем несколько сине-желтых и красно-черных полотнищ. «Севастополь», - огромными буквами было написано на одном из них.

«Наша земля - ​​наши герои!» - скандировали они, не особо обращая внимание на гневные возгласы и гвоздики, которые летели в них снизу.

Полицейские, на время, казалось, пораженные, окружили активистов, не допуская к ним участников «Бессмертного полка».

Между тем у Вечного огня то тут, то там возникали перепалки, то и дело, переходя в схватки.

Полиция, не особо разбираясь, выводила за пределы парка всех участников драк, и вскоре «буйных» здесь практически не осталось - ситуация у Вечного огня успокоилась.

«Ще не вмерла Україна», - затянули гимн Украины активисты с огромным сине-желтым флагом, которых к этому времени уже пропустили в парк полицейские.

Они остановились у ступенек, ведущих к Вечному огню, как раз под большим обрамленным цветами портретом маршала Жукова в руках двух бабушек в одинаковых зеленых платочках – то ли сверстниц, то близняшек.

«Выходила на берег Катюша», - завели после того, как «сине-желтые» допели гимн, женщины, что стояли рядом, возле мемориала.

Группы пересматривались, но не подпевали друг другу. Впрочем, никакой агрессии между ними тоже не наблюдалось.

Гора цветов у Вечного огня достигла человеческого роста, когда над парком Славы собрались тучи.

Начался мелкий дождик.

Участники всех акций, посвященных Дню Победы, потянулись в сторону метро.