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Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова», – сказал он, сообщает ТАСС.

Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Путина с Тиллерсоном не планируется

 
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