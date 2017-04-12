Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова», – сказал он, сообщает ТАСС.

Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Путина с Тиллерсоном не планируется.