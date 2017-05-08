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Президент Украины Петр Порошенко направил письменное послание Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием президентом Французской Республики, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«В Украине вдохновенно наблюдали за вашей блестящей кампанией», - отметил он.

«Выбор французского народа – это яркое свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма», - говорится в поздравлении.

Президент заверил французского лидера, что на этом пути Украина всегда будет надежным партнером Франции.

Порошенко выразил отдельную благодарность Макрону за его личную бескомпромиссную поддержку Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. «Ваша позиция во время избирательной кампании дает уверенность, что с вашей победой Украины получила надежного союзника и в «нормандской формате», и в ее усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», - отмечено в письме.

Глава государства также выразил надежду на эффективное содействие со стороны Франции в реализации европейских стремлений Украины.

Порошенко пригласил новоизбранного президента Франции с визитом в Украину в удобное время.

Как ранее сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции. 
ForUm

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