8 и 9 мая в Украине, как и в мире, отмечаются Дни памяти и примирения.

Эти дни посвящены памяти тех свыше 60 миллионов людей, чья жизнь оборвалась насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций, мужчинам и женщинам, воинам и мирному населению, малым детям и старикам, - всем погибшим и всем тем, кто выжил и прошел через все круги ада Второй мировой войны. Тем, кто погиб на ее фронтах, в окопах, и тем, кто погиб во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях, или просто пропал без вести в вихре военного лихолетья. Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года, сообщает Укринформ.

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником Оперативного штаба ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован на следующий день в Берлине. По этому поводу 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования. В странах-союзницах по антигитлеровской коалиции этот день отмечается как День Победы над нацизмом. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один либо оба этих дня (8 и 9 мая) как день памяти всех жертв Второй мировой войны. Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от лихолетья войны и призвала государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами и сделать всё возможное для урегулирования всех споров мирными средствами согласно Уставу ООН и таким образом, чтобы не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность.

В Украине, как и в мире, отмечается День памяти и примирения, который учрежден согласно закону «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Таким образом, Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения. Новый праздник учрежден для «чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших». Чествуют в этот день воинов, «жертв войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны». Официальный лозунг памятных мероприятий - «1939 - 1945. Помним. Побеждаем».

Новый символ Дня памяти и примирения с 2014 года - цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны он олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули. Ко Дням памяти и примирения приурочены мемориальные и торжественные акции, которые должны состояться 8 и 9 мая.