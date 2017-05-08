Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщили во французском МВД.

Так, Макрон набрал 66,06% - за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 33,94% французов - за нее проголосовали 10,6 млн человек, сообщает УНИАН.

Кроме того, 2,24% бюллетеней были признаны недействительными - свыше 1 млн.

Макрон вечером в воскресенье, 7 мая, выступил перед своими сторонниками на площади возле музея Лувр в Париже. Политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил: «Наша задача огромная. Это требует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и на которые она заслуживает».

Напомним, Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 24,01% голосов, на второй строчке была лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с результатом 21,30%.