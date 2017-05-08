За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На донецком направлении огнем артиллерии калибра 122-мм, вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции возле Троицкого. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям неподалеку Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам неподалеку Луганского. Минометы калибра 82-мм враг применил вблизи Опытного, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям под Авдеевкой. Из гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам населенных пунктов Каменка, Пески и Зайцево. По опорным пунктам под Невельским противник бил из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов. Позиции неподалеку Майорска противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

На приморском направлении, по данным штаба, из минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям возле Водяного. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров противник применял по опорным пунктам неподалеку Красногоровки. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Павлополем – из вооружения БТР и гранатометов. По позициям возле Лебединского и Марьинки противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй враг обстреливал из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутово - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и из стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, гранатометов, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты вблизи Крымского. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, гранатометов враг бил по позициям возле Троицкого. Артиллерию калибра 152-мм и 122-мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применял возле Новозвановки. По защитникам Попасной враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а по защитникам Катериновки - из минометов калибра 82-мм. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям сил АТО в районе Новоалександровки.