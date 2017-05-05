Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Харьковском районе полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар, в 15:11 – полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила 4 мая в 15:46.

К месту пожара были направлены силы и средства 5-ти пожарно-спасательных подразделений ГосЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.

«Тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг», - пояснили в ГосЧС.

На месте происшествия работало 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Проводились работы по рекультивации мусора и его проливке. Жертв и пострадавших нет.