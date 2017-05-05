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В Харьковской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

По данным ведомства, 4 мая в 15:46 в Службу спасения «101» от работников предприятия ООО «Мусороперерабатывающий завод» поступило сообщение о пожаре на открытой территории завода, где хранились твердые бытовые отходы.

«К месту пожара были направлены силы и средства 5-ти пожарно-спасательных подразделений ГосЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв. м. Тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что на тушение пожара спасателями было подано 5 пожарных стволов, в том числе 1 лафетный. В 00:27 5 августа пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации. На месте работают 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода.
ForUm

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