Проводятся заключительные экспертизы с целью выяснения причин и обстоятельств взрыва складов возле г.Балаклея Харьковской области.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с представителями органов местной власти и общественности Балаклеи.

«Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы», - цитирует его слова пресс-служба Минобороны.

По его словам, проводятся экспертизы, чтобы выяснить, каким образом был осуществлен подрыв хранилища. «В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. 24 марта пожар был потушен.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.