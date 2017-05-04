В Украине самая высокая смертность на дорогах среди всех стран Европы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента – начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Андрей Гаврилюк во время пресс-конференции, посвященной Неделе безопасности дорожного движения.

«За последние 6 лет – это 2011-2016 годы – в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, где погибли 26,5 тыс. человек, травмированы – 209 тыс. В 2016 году зафиксирован рост количества ДТП на 11,6% и травмированных в них лиц - на 1,5% прирост по сравнению с 2015 годом», - сказал чиновник, передает УНИАН.

По словам Гаврилюка, более 43% погибших в ДТП в прошлом году являются пешеходами и велосипедистами.

«ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», - отметил он.

В соответствии с результатами анализа статистических данных и аналитическим отчетом Всемирного банка, в Украине большинство ДТП с тяжелыми последствиями происходит из-за превышения водителями скорости (39%), необустроенности пешеходных переходов (38%), нарушения правил пересечения перекрестка (30%), на четвертом месте – управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Также, как добавил Гаврилюк, по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортного травматизма ежегодно достигают 4,5 млрд долларов (расчеты на 2014 год).

В свою очередь заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции – начальник Управления безопасности дорожного движения Иван Прохоренко добавил, что в этом году уже совершено более 54 тысяч ДТП, из которых более 6 тысяч – с потерпевшим.

«В результате чего, к сожалению, 720 человек уже погибли и более 8 тысяч получили телесные повреждения разных степеней тяжести», - сказал он.

Всеукраинская Неделя безопасности дорожного движения должна способствовать воспитанию дорожной культуры среди украинского населения.

