Людям, которые обращаются за субсидией впервые, она будет назначена даже при наличии долга за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Люди, которые впервые обращаются за субсидией, у которых из-за каких-то обстоятельств есть долги за жилищно-коммунальные услуги, имеют право на субсидии, и им субсидия будет назначена. Человек с долгами не должен впадать в панику, а должен написать заявление и получить субсидию», - сказал он.

В то же время Розенко отметил, что те, кто уже получает субсидию, должны платить свой небольшой обязательный платеж за газ и жилищно-коммунальные услуги вовремя. «Если человек получит субсидию, но, даже получая ее, не хочет платить за жилищно-коммунальные услуги, и у него есть долг более 2 месяцев - таким людям будет приостанавливаться начисления субсидии до выяснения обстоятельств», - пояснил он.

«На сегодняшний день 7,5 млн семей получают субсидии. И обязательная плата за жилищно-коммунальные услуги для, скажем, семьи пенсионеров составляет 100-150 грн, не превышает 5-10% их доходов. И этот небольшой вклад 100-150 грн семья должна платить вовремя», - отметил вице-премьер.

Напомним, с 1 мая жилищная субсидия на следующий период не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.