Украина уже два года сохраняет лидирующие позиции среди стран, где есть наибольшее количество жертв и последствий от использования противопехотных мин.

Об этом говорится в совместном исследовании Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) и Международного института исследований проблем мира в Стокгольме (SIPRI), сообщает Укринформ.

«В течение двух лет подряд Украина стала государством с самым большим количеством инцидентов и жертв, связанных с противопехотными минами. В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию (GICHD) и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев с 101 жертвой, что на 4% больше, чем в 2015 и 24% от общемирового количества жертв. В частности в прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 были травмированы. 69% жертв - военные. Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности в ведении хозяйства, возобновления поврежденной в результате конфликта инфраструктуры и т.п., создают препятствия работе миссии ОБСЕ», - говорится в исследовании.

Отмечается, что вместе с Украиной в перечень попали Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан.

Как ранее сообщал ForUm, по в 2016 году 141 мирный житель в Донбассе пострадал в результате детонирования взрывных устройств.