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В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса. Об этом сказал председатель оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией. «С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции», - сказал Фрайлинг, сообщает УНИАН со ссылкой Heute.

Однако, еще одним нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года. В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты.

«Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет», - сказал он.

Референтная группа обсудит вопрос, как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное сообщение будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
ForUm

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