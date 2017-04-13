Российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса «Евровидение» от России Юлии Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения - 2017». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

«Первый канал не считает возможным транслировать конкурс «Евровидение-2017», - сообщили на Первом канале.

Вариант замены участника или трансляцию выступления Самойловой на телеканале не рассматривают, уточнили в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.