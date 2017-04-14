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Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Об этом заявили организаторы конкурса - Европейский вещательный союз (EBU), сообщает Немецкая волна.

Согласно сообщению, официальный ретранслятор на территории РФ - Первый канал - отклонил все компромиссные предложения, предложенные EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя, который бы мог беспрепятственно въехать в Украину.

«К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом, а сейчас они сообщили, что не намерены транслировать конкурс «Евровидение-2017». К сожалению, это означает, что Россия уже не сможет принять участие в конкурсе», - указано в заявлении EBU.

«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие и сделали все, чтобы добиться этого», - отметили в Европейском вещательном союзе.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».
ForUm

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